Популярная украинская певица Тина Кароль умеет ошеломлять как никто другой

Как сообщает Politeka.net, Тина Кароль никогда не перестает интриговать поклонников то и дело публикуя на своей instagram-страничке иногда романтичные и нежные, а иногда достаточно откровенные и провокационные снимки.

И делает это регулярно, демонстрируя очень яркие фото. Не стало исключениеми и недавний кадр в Instagram, который поражает до глубины.

Тина Кароль уже давно показывает сложный и интересный номер с поппури своих композиций. В постановке всегда участвует стул, на котором артистка исполняет несколько сложных акробатических трюков. Так, в часности, Тина Кароль на нем демонстрировала поклонникам шпагат.

В Instagram она поделилась снимком, который был сделан во время этого жаркого выступления. Так, на снимке она опустилась грудью на сидушку, забросила ноги выше головы. Для этого требуется идеальная физическая форма и растяжка. С такими умениями певица могла бы сыграть дерзкую женщину-кошку из культовой ленты "Бетмен".

При этом она позирует в кадре в светлом боди и высоких каблуках. Богиня украинской сцены в деле демонстирует невероятную гибкость и грацию.

Пользователи сети не смогут прокомментировать снимок или оставить комплименты для Тины Кароль, ведь его она показала в своем личном Instagram-Stories.

Стоит отметить, что Кароль не первая певица, которая делает опасные акробатические трюки. Так, своими умениями поражают Лорак и Лобода, но многие согласятся, что Кароль заткнула их за пояс.

Напомним, Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой.

Как сообщала Politeka, Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами.

Также Politeka писала, что Тина Кароль в простом платье поразила внешним видом на праздники.