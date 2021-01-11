Украинская певица Тина Кароль растрогала поклонников новым нежным образом, показав красоту в платье с открытой спиной
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя в Instagram.
"Я скорее лёд, чем снег", - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованной фотографии Кароль позирует спиной на камеру, демонстрируя формы во всей красе. Особой пикантности снимку добавляет наряд певицы – платье с открытой спиной игриво оголяет упругие формы красотки.
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"Боже, мурашки по коже от вашего наряда", "ты огонь", "очень мило выглядишь", "обалденное фото", "обожаю тебя", "невероятная", "сложно растопить", - пишут ее поклонники.
Как мы рассказывали до этого, певица Тина Кароль впечатлила фанатов, погадав с красотками из «Квартала 95» прямо на сцене
Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль на сцене в свадебном платье ворожит с красотками из «Квартала 95», исполняя перед этим часть своей песни, в ходе которой говорит, что «нагадала себе парня».
В ответ на это одна из участниц «Квартала 95» заявляет, что «если вы поженитесь, ты будешь Тина Балан!».
Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".
Как сообщала Politeka, Кароль устроила переполох, появившись на концерте в одной шелковой "ночнушке": "Ах, бедные мужчины".
Также Politeka писала, что сочная Тина Кароль подчеркнула тугой кожей свои идеальные формы: "Вот такая...".