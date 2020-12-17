Украинская певица Тина Кароль предстала в горячем образе

Известная артистка любит подчеркивать свои формы разными обтягивающими нарядами, передает Politeka.net. Артистка записала сторис, представ в наряде, созданном из ткани похожей на кожу.

Звезда записала видео в перерывах между съемками нового сезона "Голоса країни". Звезда надела длинное платье с пикантными вырезами в районе талии, а также с большим декольте.

Наряд отлично подчеркнул все достоинства фигуры знаменитости. В частности немаленькую грудь Тины, а также ее упругие ягодицы.

В вырезах виднелись золотые цепочки, ставшие отличным акцентом, притягивающим взгляд.

Завершили образ знаменитости различные украшения, а также повязка на голове.

Красивый макияж с длинными черными стрелками подчеркнул разрез глаз звезды.

"Вот такая, жду трамвая", - сказала Тина на видео.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, вероятно, красотку осыпали положительными отзывами в директе.

Ранее мы писали, что новыми тренерами «Голоса країни-11» стали топовые украинские звезды: певица Тина Кароль, которая уже побеждала в шоу пять раз; артистка DOROFEEVA, которая со своим сольным треком вошла в ТОП-100 мирового Shazam; артист и продюсер MONATIK и любимец миллионов украинских слушателей Олег Винник.

Ранее сообщалось, что на фан-страничке Тины Кароль опубликовали видео из гримерки, которое звезда выкладывала в своих сторис. Певица с необычной ретро-прической сидела в кресле, пока визажист делала ей скулы при помощи бронзатора.

«Наша Богиня!», - подписали видео авторы аккаунта.

Напомним, что главная поклонница Кароль ошарашила сходством со звездой, фото "сестричек": "Две Тины".

Как сообщала Politeka, сердцеедка Тина Кароль покорила идеальной внешностью крупным планом: "Самая красивая".

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