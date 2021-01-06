Украинская певица Тина Кароль впечатлила фанатов, погадав с красотками из «Квартала 95» прямо на сцене

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице проекта в Instagram.

«Женский Квартал» ворожит с Тиной Кароль на Рождество. Вспомнили, как в прошлый раз на Рождество гадали. Грудь Алине наворожить не получилось, а вот с женихом получилось. Думаем, что в этот раз наворожить…» - говорится в тексте сообщения.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль на сцене в свадебном платье ворожит с красотками из «Квартала 95», исполняя перед этим часть своей песни, в ходе которой говорит, что «нагадала себе парня».

В ответ на это одна из участниц «Квартала 95» заявляет, что «если вы поженитесь, ты будешь Тина Балан!».

Поклонники звезд активно лайкали ролик с кумирами, но не решились комментировать. Часть из них утверждает, что кадры очень трогательные, а сам номер невероятно смешной. Другие же рассказывают, что понравилось абсолютно все.

Как мы рассказывали до этого, украинская певица Тина Кароль обворожила смелым образом на морозной улице

Артистка поделилась кадрами уличного выступления. Несмотря на мороз, Тина распахнула куртку, когда выступала перед благодарными зрителями. Хоть артистка и пыталась согреться при помощи теплой шапки, открытая грудь на морозной улице явно была лишней.

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