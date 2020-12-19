Украинская певица Тина Кароль обворожила смелым образом на морозной улице

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась кадрами со съемок праздничного шоу. Тина была одета в комбинезон с глубоким декольте. Сверху она надела мягенькую пушистую шапочку, а на шею повесила шарф.

Артистка поделилась кадрами уличного выступления. Несмотря на мороз, Тина распахнула куртку, когда выступала перед благодарными зрителями. Хоть артистка и пыталась согреться при помощи теплой шапки, открытая грудь на морозной улице явно была лишней.

Судя по сторис, Тина снимала отрывок для новогоднего концерта «Квартал 95».

«До встречи», - подписала видео Тина, позируя на камеру.

Ранее мы писали, что Тина Кароль получила престижные награды "Артист года" и "Альбом года" на Culture Music Awards. Артистка поблагодарила всех поклонников, которые поддерживали ее, заявив, что все ее творчество направлено на вдохновение ее зрителей.

Отметим, что недавно стал известен новый состав тренеров шоу «Голос країни». Тина Кароль осталась практически бессменным судье проекта. Вместе с ней сражаться за победу будет Дмитрий Монатик, Надя Дорофеева и Олег Винник.

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