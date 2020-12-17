Українська співачка Тіна Кароль постала в гарячому образі

Відома артистка любить підкреслювати свої форми різними обтягуючими нарядами, передає Politeka.net. Артистка записала сторіс, поставши в наряді, створеному з тканини схожою на шкіру.

Зірка записала відео в перервах між зйомками нового сезону "Голосу країни". Зірка одягла довгу сукню з пікантними вирізами в районі талії, а також з великим декольте.

Наряд відмінно підкреслив всі достоїнства фігури знаменитості. Зокрема немаленькі груди Тіни, а також її пружні сідниці.

У вирізах виднілися золоті ланцюжки, що стали відмінним акцентом, що притягує погляд.

Завершили образ знаменитості різні прикраси, а також пов'язка на голові.

Гарний макіяж з довгими чорними стрілками підкреслив розріз очей зірки.

"Ось така, чекаю трамвая", - сказала Тіна на відео.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, ймовірно, красуню обсипали позитивними відгуками в директі.

Раніше ми писали, що новими тренерами "Голосу країни -11" стали топові українські зірки: співачка Тіна Кароль, яка вже перемагала в шоу п'ять разів; артистка DOROFEEVA, яка зі своїм сольним треком увійшла в ТОП-100 світового Shazam; артист і продюсер MONATIK і улюбленець мільйонів українських слухачів Олег Винник.

Раніше повідомлялося, що на фан-сторінці Тіни Кароль опублікували відео з гримерки, яке зірка викладала у своїх сторіс. Співачка з незвичною ретро-зачіскою сиділа в кріслі, поки візажист робила їй вилиці за допомогою бронзатора.

"Наша Богиня!",- підписали відео автори аккаунта.

Нагадаємо, що головна прихильниця Кароль приголомшила схожістю із зіркою, фото "сестричок":"дві Тіни".

Як повідомляла Politeka, серцеїдка Тіна Кароль підкорила ідеальною зовнішністю крупним планом:"найкрасивіша".

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