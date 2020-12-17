Тіна в сукні з шовку підкорила всіх

Українська співачка Тіна Кароль на концерті підкорила чуттєвим танцем

Популярна артистка продовжує привертати увагу до себе навіть без постійних концертів. Тіна бере активну участь в різних шоу, займається роботою над новим музичним альбомом і навіть випустила колекцію спільно з відомим взуттєвим брендом.

В цей же час шанувальники згадують кращі концертні образи зірки, а також її виступи в принципі. Найчастіше фанати відзначають, що лаконічні вбрання і відсутність прикрас роблять Тіну бездоганною.

При цьому яскравий макіяж з акцентом на червоні губи і зачіска в стилі «морських» хвиль стала вже чимось на зразок особистої візитної картки зірки. В атласній сукні на тонких лямках і рукою, повністю прикрашеної срібними блискітками Кароль станцювала без найменшого збентеження, розкуто виконуючи одну зі своїх кращих композицій.

Відзначимо, ми також писали, що фотографії артистки блискавично поширюють по групах шанувальники. Так, в одній з фан-груп з'явився досить відвертий знімок, на якому співачка демонструє всю свою жіночність і пристрасть.

У кадрі Тіна Кароль з'явилася в чорному топі і провокаційній позі, виставивши на загальний огляд стрункі довгі ніжки і пружні сідниці. При цьому частину обличчя артистка сховала за золотистим волоссям, яке розпустила.

"Ах яка жінка😍 🤘.Ах бідні чоловіки😎", " О, так, пожежа.❤ ️ ", "Мама кішка", " тут же можуть гуляти діти. 😊 ",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню:»Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".

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