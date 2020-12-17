Украинская певица Тина Кароль на концерте покорила чувственным танцем
Популярная артистка продолжает привлекать внимание к себе даже без постоянных концертов. Тина активно участвует в различных шоу, занимается работой над новым музыкальным альбомом и даже выпустила коллекцию совместно с известным обувным брендом.
В это же время поклонники вспоминают лучшие концертные образы звезды, а также ее выступления в принципе. Чаще всего фанаты отмечают, что лаконичные наряды и отсутствие украшений делают Тину безупречной.
При этом яркий макияж с акцентом на алые губы и прическа в стиле «морских» волн стала уже чем-то вроде личной визитной карточки звезды. В атласном платье на тонких лямках и рукой, полностью украшенной серебряными блестками Кароль станцевала без малейшего смущения, раскрепощённо исполняя одну из своих лучших композиций.
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Отметим, мы также писали, что фотографии артистки молниеносно распространяют по группам воздыхатели. Так, в одной из фан-групп появился довольно откровенный снимок, на котором певица демонстрирует всю свою женственность и страсть.
В кадре Тина Кароль появилась в черном топе и провокационной позе, выставив на всеобщее обозрение стройные длинные ножки и упругие ягодицы. При этом часть лица артистка спрятала за золотистыми волосами, которые распустила.
"Ах какая женщина😍🤘.Ах бедные мужчины😎", " О, да, пожар.❤️", "Мама кошка", "Здесь же могут гулять дети. 😊",- пишут в сети.
Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».
Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила