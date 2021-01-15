Молдавский певец и бывший тренер шоу "Голос країни", кажется, нашел замену украинской певице Тине Кароль

Долгое время иностранному исполнителю приписывали роман со жгучей украинкой, передает Politeka.net. Балан и Кароль даже записали несколько хитов, и открыто кокетничали, подогревая интерес к своим возможным отношениям.

Поклонники постоянно гадали, когда же певцы официально объявят о своих отношениях, но этого так пока и не случилось.

А пока Тина и Балан активно занимаются творчеством.

Не так давно молдавский артист выпустил новую песню с красоткой INDI. Два певца выступили на финале шоу "Танці з зірками" с песней "Дышат о любви". Соответствующим видео поделились в группе "Голос країни".

На кадрах Балан и INDI обнимались и танцевали, прижимаясь друг к другу телами.

"У вас тоже мурашки по коже от этого выступления? 💔

Недавно тренер # голоскраӥни10 @danbalan основал лейбл под названием «Monarda Studios», куда вошла его подопечная из 10 сезона "Голоса країни - певица INDI @indi_edilbayeva. В финале шоу @ tanci1plus1 творческий тандем представил песню под названием «Дышат о любви».

Смотрите это трогательное видео", - написали авторы поста.

"Хит, как и любая его работа 💜💜💜🔥🔥🔥", "Наш Данчик самый самый!😘😘😘 и песня просто космос!!!😍😍😍🌌🌌🌌✨✨✨", "Крутая песня супер 👍👍👍👍❤️❤️❤️🙏👏👏👏👏👏👏", "Красивая музыка, красивые слова, и всё, не цепляет!", "У нас мурашек нет. Другие его песни намного лучше. А эта не цепляет", "Это что-то космическое и неповторимое. Дуэт супер", - написали пользователи сети.

Напомним, неожиданное объединение Нади Дорофеевой с Даном Баланом всколыхнуло Сеть.

Как сообщала Politeka, грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза.

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