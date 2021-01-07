Певец Дан Балан, которому приписывают тайный роман с украинской исполнительницей Тиной Кароль, необычно поздравил всех с Рождеством

Как передает Politeka.net, новый снимок артист показал на своей странице в Instagram.

«В этот чудесный день размораживаем все улыбки... С Рождеством!», - написал исполнитель.

Дан опубликовал свое портретное фото, на котором часть лица скрывает слой тонкого льда. Фотография сделана в холодных тонах. Грустные глаза Балана делают снимок еще более атмосферным.

Такой творческий ход восхитил поклонников Дана Балана. В Сети поздравляют артиста с праздником и делают комплименты интересному образу.

«Данчик, ты супер! 💖», «С Рождеством! Дан, будь здоров, счастлив и любим! Это самое главное», «А почему твою улыбку скрывает тонкий лед?», «Фото классное! Но не оставляет ощущение, что за льдом прячется борода и усы😁 С Рождеством! Всех благ!», «Дан, улыбнись, растопи наши сердца, не будь айсбергом в этом огромном "океане"», «Как Кай из "Снежной Королевы"», «С Рождеством )💜 Прям почувствовала магию», «Эти глазаааа! Разморозь для нас, самую прекрасную улыбку🙏🙏🙏 Мы уже очень по ней соскучились! С Рождеством, Родной!», - пишут в комментариях.

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