Украинская певица Тина Кароль выдала, как много для нее значит молдавский артист Дан Балан

Во время одного из выступлений на телеканале "1+1" исполнительница выбрала два самых важных для нее платья, пишет Politeka.net. На одной из фан-страниц в "Инстаграм" выложили ролик, в которым объяснили значение каждого наряда (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Оказавшись в костюмерной, Тина Кароль сняла с вешалки короткое белое платье с красным пояском под бюстом, в котором выступала на "Евровидении" в 2006 году. Это было, без сомнения, прорывное событие в ее музыкальной карьеры. После красотка взяла обтягивающее платье телесного цвета, которое надела на слепые прослушивания шоу "Голос країни", где познакомилась с Баланом.

"Пересмотрев это выступление, я многое для себя поняла ✨ Из того, что я себе там напонимала и напредставляла, вам я могу сказать, что не мог человек просто взять любые платья — она взяла те, которые для нее являются чем-то большим", - отметил автор публикации.

Многие пользователи сети разделили эту точку зрения в комментариях:

"Это правда... Я сама была в шоке, когда увидела, что она взяла именно эти платья 😮😮😍😍. Эти платья для неё особенные"; "Обожаю их🥰 ну когда уже мы снова увидим их вместе 😩😩"; "Мне тоже показалось так ❤️"; "понятно, значит Дан особенный для неё"; "евровидение, и слепые с Даном"; "Евровидение - значимый этап в становлении Тины, как певицы. А коалиция Тины и Дана началась именно в этом платье на слепых прослушиваниях (официально😅)".

Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова задели украинцев: "моложе, чем 14 лет назад".

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