Популярный певец и судья шоу "Голос країни" Дан Балан знает, как нужно растрогать своих поклонников

Фото с исполнителем появилось в фанатском Instagram-аккаунте, посвященном исключительно судье шоу "Голос країни".

Так, в соцсети опубликовали рождественское фото, на котором Дан Балан обнимается со своей мамой Людмилой.

Звезда шоу "Голос країни" позирует с мамой на фоне наряженной елки.

"До Нового Года осталось 4 дня, уже присутствует новогоднее настроение?", - говорится в подписи к опубликованному снимку.

Поклонникам пришлось по душе совместное фото Дана Балана с мамой, поэтому они засыпали их лайками и лестными комментариями.

"Какие же вы классные", "Я так рада за вас", "Данчик, только с Тиной и Веней. Ждём глобальных перемен. А они будут", "Человек создан , чтобы дарить людям добро ,дети созданы , чтобы любить своих родных!", "А Данчик только с мамой, ни Тины, ни Вени, нигде не наблюдается, увы и ах", "Мои родные, как я вас люблю очень сильно", - написали они под публикацией.

Ранее мы сообщали, что Дан Балан откровенно высказался о своем романе с Тиной Кароль.

С момента совместного появления двух артистов на шоу «Голос країни» поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа.

В одном из интервью Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения: "Пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения".

Напомним, Как выглядел Дан Балан до того, как покорил Тину Кароль

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