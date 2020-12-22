Молдавский музыкант, экс-судья проекта «Голос країни» Дан Балан устроил настоящее шоу на радио

Как передает Politeka.net, на фан-страничке Балана в Инстаграм опубликовали видео, на котором артист под гитару поет известную новогоднюю песню «Новый год» группы «Дискотека Авария». Вокруг слышен смех коллег, а кто-то из ведущих подпевает артисту. Судя по всему, праздничная импровизация происходила в прямом эфире. Сам Дан был одет в растянутый свитер и вел себя очень свободно. Таким артиста давно не видели.

«Новый год к нам мчится», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях стали восхищаться талантом Дана.

«Бомбезно!», «Первый романтик Киева», «Супер», «Дану надо мультики озвучивать, злодеев», - пишут пользователи сети.

Как известно, после окончания 10 сезона шоу «Голос країни» Дан Балан надолго пропал из сети. Он долгое время восстанавливал силы и искал вдохновение, редко публикуя посты в Инстаграм.

Громкое возвращение Дана произошло на одном из эфиров «Танців з зірками». Балан записал совместный трек с выпускницей «Голоса» Индирой. Именно эту песню Дан пришел презентовать на радио. Впрочем, несмотря на возвращение на сцену, Балан решил не возвращаться в кресло тренера проекта «Голос».

Напомним, что белокурая мама Дана Балана сверкнула ножками в кружевном платье на зависть молодым: "В ожидании лета".

Как сообщала Politeka, экзотическая красотка из "Голос країни" покорила неприступного Дана Балана, все очень серьезно: "Бедная Тина".

Также Politeka писала, что Дан Балан, которого не дождались на "Голосі країни" сделал заявление: "Уже на всех...".