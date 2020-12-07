Мама популярного в Україні молдавського співака Дана Балана показала новорічне фото в розкішній мереживній сукні

Відома співачка і телеведуча Людмила Балан поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Судячи зі знімка, знаменитість вже щосили готується до Різдва і Нового року. Так, Людмила сидить в незвичайному фігурному кріслі, а за її спиною видніється прикрашений камін і штучна ялинка з червоними кульками.

Сама співачка позує в розкішній білій сукні з ніжного мережива. Його спідниця злегка задралася, дозволивши знаменитості показати свої ноги в кремових туфлях. Образ Людмили виглядай по-новорічному казково і свіжо.

"Зима… Удивительно сказочный вечер…

Камин - словно сцена для танца огня,

Который мне душу усталую лечит,

Уют создавая, морозы дразня…

И правда...душою и телом согрета,

Но знаете, что непонятно самой?

Живут же люди,наслаждаясь зимой…

А я каждый год в ожидании лета...",- поділилася Людмила віршем у своєму пості.

Під її фото тут же з'явилося безліч коментарів.

"Яка ж ви красива жінка!", "Від Вас віє такою теплотою і затишком, спасибі за цю казку. Вірші чудові" як і ви", "який чарівний образ. Як у казці!", "Мамо Людо, ми сумуємо", "Принцеса", "Ваша краса заворожує кожного - весела, щира, чудова і просто чудова", - пишуть люди.

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