Мама популярного в Україні молдавського співака Дана Балана показала новорічне фото в розкішній мереживній сукні
Відома співачка і телеведуча Людмила Балан поділилася новим постом у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи зі знімка, знаменитість вже щосили готується до Різдва і Нового року. Так, Людмила сидить в незвичайному фігурному кріслі, а за її спиною видніється прикрашений камін і штучна ялинка з червоними кульками.
Сама співачка позує в розкішній білій сукні з ніжного мережива. Його спідниця злегка задралася, дозволивши знаменитості показати свої ноги в кремових туфлях. Образ Людмили виглядай по-новорічному казково і свіжо.
"Зима… Удивительно сказочный вечер…
Камин - словно сцена для танца огня,
Который мне душу усталую лечит,
Уют создавая, морозы дразня…
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И правда...душою и телом согрета,
Но знаете, что непонятно самой?
Живут же люди,наслаждаясь зимой…
А я каждый год в ожидании лета...",- поділилася Людмила віршем у своєму пості.
Під її фото тут же з'явилося безліч коментарів.
"Яка ж ви красива жінка!", "Від Вас віє такою теплотою і затишком, спасибі за цю казку. Вірші чудові" як і ви", "який чарівний образ. Як у казці!", "Мамо Людо, ми сумуємо", "Принцеса", "Ваша краса заворожує кожного - весела, щира, чудова і просто чудова", - пишуть люди.
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