Мама популярного в Украине молдавского певца Дана Балана показала новогоднее фото в роскошном кружевном платье

Известная певица и телеведущая Людмила Балан поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Судя по снимку, знаменитость уже вовсю готовится к Рождеству и Новому году. Так, Людмила сидит в необычном фигурном кресле, а за ее спиной виднеется украшенный камин и искусственная елка с красными шариками.

Сама певица позирует в роскошном белом платье из нежного кружева. Его юбка слегка задралась, позволив знаменитости показать свои ноги в кремовых туфлях. Образ Людмилы выгляди по-новогоднему сказочно и свежо.

«Зима… Удивительно сказочный вечер…

Камин - словно сцена для танца огня,

Который мне душу усталую лечит,

Уют создавая, морозы дразня…

И правда...душою и телом согрета,

Но знаете, что непонятно самой?

Живут же люди,наслаждаясь зимой…

А я каждый год в ожидании лета...», - поделилась Людмила стихотворением в своем посте.

Под ее фото тут же появилось множество комментариев.

«Какая же Вы красивая женщина!», «От Вас веет такой теплотой и уютом, спасибо за эту сказку. Стихи восхитительны, как и Вы», «Какой волшебный образ. Как в сказке!», «Мама Люда, мы скучаем», «Принцесса», «Ваша красота завораживает каждого - веселая, искренняя, чудесная и просто замечательная», - пишут люди.

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