Мама популярного в Украине молдавского певца Дана Балана показала новогоднее фото в роскошном кружевном платье
Известная певица и телеведущая Людмила Балан поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Судя по снимку, знаменитость уже вовсю готовится к Рождеству и Новому году. Так, Людмила сидит в необычном фигурном кресле, а за ее спиной виднеется украшенный камин и искусственная елка с красными шариками.
Сама певица позирует в роскошном белом платье из нежного кружева. Его юбка слегка задралась, позволив знаменитости показать свои ноги в кремовых туфлях. Образ Людмилы выгляди по-новогоднему сказочно и свежо.
«Зима… Удивительно сказочный вечер…
Камин - словно сцена для танца огня,
Который мне душу усталую лечит,
Уют создавая, морозы дразня…
Джей Ло обласкала свои аппетитные изгибы в купальнике, кадры наслаждения: "Вау, принцесса"
Счастливый Горбунов похвастался семейной идиллией с Осадчей: «Намного лучше, чем в "Танцах" с Тиной»
Страстная Тина Кароль без штанов бесстыдно выставила ягодицы: "Бедные мужчины"
Беда произошла с новой женой Остапчука, в дом звезд прибыла скорая помощь: кадры с места события
И правда...душою и телом согрета,
Но знаете, что непонятно самой?
Живут же люди,наслаждаясь зимой…
А я каждый год в ожидании лета...», - поделилась Людмила стихотворением в своем посте.
Под ее фото тут же появилось множество комментариев.
«Какая же Вы красивая женщина!», «От Вас веет такой теплотой и уютом, спасибо за эту сказку. Стихи восхитительны, как и Вы», «Какой волшебный образ. Как в сказке!», «Мама Люда, мы скучаем», «Принцесса», «Ваша красота завораживает каждого - веселая, искренняя, чудесная и просто замечательная», - пишут люди.
Напомним, Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает.
Как сообщала Politeka, раскрыт секрет успеха белокурой мамы Дана Балана и человек, изменивший ее жизнь: «Прислушивалась к…».
Также Politeka писала, что белокурая мама Дана Балана сверкнула фигуркой в одежде для 18-летних.