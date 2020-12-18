Популярний в Україні молдавський співак Дан Балан поділився мрійливим фото зі своєю підопічною

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram колишній тренер популярного шоу "Голос" опублікував фото з учасницею проекту Індірою Едільбаєвою. Як відомо, Балан записав спільно з талановитою дівчиною трек, який вже встиг презентувати в прямому ефірі «Танців з з зірками». Сьогодні ж Дан заявив про прем'єру пісні.

"Прем'єра! Dan Balan & Indi "дихають про любов". Вже на всіх музичних майданчиках", - підписав фото Балан.

На знімку обличчя Балана і Едільбаєвої знаходилися так близько, що шанувальники стали переживати. Втім, в коментарях знайшлося маса позитивних відгуків про нову пісню музиканта.

"Dan, твій неповторний творчий стиль, особливий підхід до творчості дуже чіпляє", "вітаємо, геній", "Містер непередбачуваність", " Ти наш геній! Все, чого ти торкаєшся, перетворюється на магію! Черговий шедевр! Ми тебе любимо, завжди підтримаємо і завжди поруч!", "З Тіною було б краще", "здається, що я вже заслухала до дірок платівку. Скільки естетики в кожному рядку", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Індіра - це друга співачка, чиїм наставником був Балан, і яка записала з ним дует.

Нагадаємо, що Дан Балан зізнався, на що пішов заради Тіни Кароль, і пролив світло на їх роман: «це залишиться...».

Як повідомляла Politeka, романтичний Дан Балан в загадковому образі показав, чим привернув Кароль:"Котяра улюблений".

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