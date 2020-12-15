Популярний в Україні молдавський співак Дан Балан поділився мрійливим фото і спантеличив шанувальників питанням

Як відомо, артист любить публікувати в соцмережах пости з філософськими висловлюваннями і питаннями, більше схожими на рядки з чергової пісні. Як повідомляє Politeka.net, подібним питанням Балан супроводив і своє нове фото.

"Про що говорять очі після неможливого поєдинку з долею?",- загадково написав артист.

На новому чорно-білому знімку він сидить, задумливо дивлячись убік. Співак склав руки перед собою і трохи посміхнувся, додавши своєму образу нотку романтики. На кадрі можна помітити, що одягнений Балан в темну сорочку в смужку.

Шанувальниці співака не змогли пройти повз такий пост.

"Дан що у тебе сталося?", "Наші очі говорять зараз про шоці. Приємному шоці", "Ну який же ми гарний", "Дан поділися зіллям молодості", " Ооууу май... Котярааа, наш улюблений", "так хочу щоб з Тіною був... така красива пара", - пишуть люди.

Раніше ми писали про те, що з моменту спільної появи Кароль і Балана на шоу «Голос країни» Шанувальники не перестають знаходити все нові докази їх таємного роману.

Балану довелося відповісти на питання про те, чи був їхній роман з Кароль реальним і чи варто шанувальникам чекати його продовження. Втім, співак явно не хотів відкривати завісу таємниці, тому його відповідь була дуже розпливчастою.

"Нехай це залишиться в книзі. У книзі, написаній рукою генія", - заявив Балан.

Нагадаємо, Дан Балан зізнався, на що пішов заради Тіни Кароль, і пролив світло на їх роман.

Як повідомляла Politeka, 45 білява мама Дана Балана блиснула ніжками в мереживній сукні на заздрість молодим.

Також Politeka писала, що Дан Балан, "проміняв" Тіну Кароль на молоду красуню, попався Осадчій.