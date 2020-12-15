Популярный в Украине молдавский певец Дан Балан поделился мечтательным фото и озадачил поклонников вопросом

Как известно, артист любит публиковать в соцсетях посты с философскими высказываниями и вопросами, больше похожими на строчки из очередной песни. Как сообщает Politeka.net, подобным вопросом Балан сопроводил и свое новое фото.

«О чем говорят глаза после невозможного поединка с судьбой?», - загадочно написал артист.

На новом черно-белом снимке он сидит, задумчиво глядя в сторону. Певец сложил руки перед собой и немного улыбнулся, добавив своему образу нотку романтики. На кадре можно заметить, что одет Балан в темную рубашку в полоску.

Поклонницы певца не смогли пройти мимо такого поста.

«Дан что у тебя случилось?», «Наши глаза говорят сейчас о шоке. Приятном шоке», «Ну какой же ты красивый», «Дан поделись зельем молодости», «Ооууу май... Котярааа, наш любимый», «Так хочу чтоб с Тиной был... такая красивая пара», - пишут люди.

Ранее мы писали о том, что с момента совместного появления Кароль и Балана на шоу «Голос країни» поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа.

Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения. Впрочем, певец явно не хотел приоткрывать завесу тайны, поэтому его ответ был очень расплывчатым.

«Пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения», - заявил Балан.

Напомним, Дан Балан признался, на что пошел ради Тины Кароль, и пролил свет на их роман.

Как сообщала Politeka, 45 белокурая мама Дана Балана сверкнула ножками в кружевном платье на зависть молодым.

Также Politeka писала, что Дан Балан, "променявший" Тину Кароль на молодую красотку, попался Осадчей.