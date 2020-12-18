Популярный в Украине молдавский певец Дан Балан поделился мечтательным фото со своей подопечной

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм бывший тренер популярного шоу «Голос» опубликовал фото с участницей проекта Индирой Едильбаевой. Как известно, Балан записал совместно с талантливой девушкой трек, который уже успел презентовать в прямом эфире «Танців з з зірками». Сегодня же Дан заявил о премьере песни.

«Премьера! Dan Balan & Indi – «Дышат о любви». Уже на всех музыкальных площадках», - подписал фото Балан.

На снимке лица Балана и Едильбаевой находились так близко, что поклонники стали переживать. Впрочем, в комментариях нашлось масса положительных отзывов о новой песне музыканта.

«Dan, твой неповторимый творческий стиль, особенный подход к творчеству очень цепляет», «Поздравляем, гений», «Мистер непредсказуемость», «Ты наш Гений! Все, чего Ты касаешься, превращается в Магию! Очередной шедевр! Мы Тебя любим Данчик, всегда поддержим и всегда рядом!», «С Тиной было бы лучше», «Кажется, что я уже заслушала до дыр пластинку. Сколько эстетики в каждой строке», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что Индира – это вторая певица, чьим наставником был Балан, и которая записала с ним дуэт.

Напомним, что Дан Балан признался, на что пошел ради Тины Кароль, и пролил свет на их роман: «Это останется…».

Как сообщала Politeka, романтичный Дан Балан в загадочном образе показал, чем привлек Кароль: «Котяра любимый».

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