Популярний Молдавський співак Дан Балан здивував несподіваним оголошенням про свою колишню підопічну по шоу "Голос країни"

Як повідомляє Politeka.net, він випустив нову пісню в дуеті з Індірою Едільбаєвою і повідомив про прем'єру на своїй сторінці в соцмережі "Instagram". На обкладинці Дан Балан пристрасно притиснувся до голови молодої співачки в розстебнутій сорочці, а дівчина злегка відкрила губи, як для поцілунку. Все це оформлено в космічних тонах із зоряним небом на тлі.

"Прем'єра! Dan Balan & Indi - "дихають про любов" вже на всіх музичних майданчиках", - заявив виконавець в описі до зображення.

Вперше Дан Балан і Індіра Едільбаєва виконали пісню наживо в прямому ефірі шоу "Танці з зірками", який відбувся 29 листопада. У коментарях користувачі соцмережі дорікнули музиканта, що він заздалегідь не попередив про дату релізу, хоча більшість просто пораділи можливості завантажити трек:

"Вітаємо, геній💜 💫"; "мега круто! Мега магічно!!!💜 💜 💜Вітаю, Данчик!) "; "Містер непередбачуваність"; " Дан, можна було про інтерв'ю на радіо попередити? ми всі пропустили"; "Пісня нереальна, звучання дуже не звичайне, магічне створює таку атмосферу навколо тебе, як ніби ти Десь наодинці з всесвіту і ось ось дотягнешся до чогось, що для тебе важливо. 🔥 🚀 "; "Кращий дует".

Варто відзначити, що Індіра завоювала любов українців в 10 сезоні проекту "Голос", багато відзначили її видатний вокальний талант:

"Не перестаю Слухати Індіру. Кожен день заходжу і слухаю. Незвичайний голос. Перемоги тобі Індіра"; " набагато краще оригінального виконання. Бідна Тіна-неприхована ревнощі"; " Казахи не перестають дивувати!!! Я погоджуся з коментарями з приводу того що голос України найбільш адекватний проект серед країн СНД".

Нагадаємо, що Дан Балан зізнався, на що пішов заради Тіни Кароль, і пролив світло на їх роман: «це залишиться...».

Як повідомляла Politeka, Дан Балан, якого не дочекалися на " Голосі країни "зробив заяву:" вже на всіх..."

Також Politeka писала, що білява мама Дана Балана блиснула ніжками в мереживній сукні на заздрість молодим:"в очікуванні літа".