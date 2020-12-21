Популярный молдавский певец Дан Балан удивил неожиданным объявлением о своей бывшей подопечной по шоу "Голос країни"

Как сообщает Politeka.net, он выпустил новую песню в дуэте с Индирой Эдильбаевой и сообщил о премьере на своей странице в соцсети "Инстаграм". На обложке Дан Балан страстно прижался к голове молодой певицы в расстегнутой рубашке, а девушка слегка приоткрыла губы, как для поцелуя. Все это оформлено в космических тонах со звездным небом на фоне.

"Премьера! Dan Balan & Indi - “Дышат о любви” Уже на всех музыкальных площадках", - заявил исполнитель в описании к изображению.

Впервые Дан Балан и Индира Эдильбаева исполнили песню вживую в прямом эфире шоу "Танці з зірками", который состоялся 29 ноября. В комментариях пользователи соцсети упрекнули музыканта, что он заранее не предупредил о дате релиза, хотя большинство просто порадовались возможности скачать трек:

"Поздравляем, гений 💜💫"; "Мега круто! Мега магически!!!💜💜💜Поздравляю, Данчик!)"; "Мистер непредсказуемость"; "Дан, можно было про интервью на радио предупредить? мы всё пропустили"; "Песня нереальная, звучание очень не обычное, магическое создает такую атмосферу вокруг тебя, как будто ты где-то наедине с вселенной и вот вот дотянешься до чего-то, что для тебя важно. 🔥🚀"; "Лучший дуэт".

Стоит отметить, что Индира завоевала любовь украинцев в 10 сезоне проекта "Голос", многие отметили ее выдающийся вокальный талант:

"Не перестаю слушать Индиру. Каждый день захожу и слушаю. Необыкновенный голос. Победы тебе Индира"; "Намного лучше оригинального исполнения. Бедная Тина - нескрываемая ревность"; "Казахи не перестают удивлять!!! Я соглашусь с комментариями по поводу того что голос Украины самый адекватный проект среди стран снг".

Напомним, что Дан Балан признался, на что пошел ради Тины Кароль, и пролил свет на их роман: «Это останется…».

Как сообщала Politeka, Дан Балан, которого не дождались на "Голосі країни" сделал заявление: "Уже на всех..."

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