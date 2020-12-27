В сети показали, как певец Дан Балан выглядел в молодости

Как передает Politeka.net, архивный снимок появился на фан-странице артиста в Instagram.

"Автостопом прямо к сердцу", - говорится в подписи к посту.



На опубликованном фото певца почти не узнать: кудрявые волосы и взгляд юнца только издали напоминал нынешнего красавца, который, если верить слухам, покорил Тину Кароль.

Поклонники певца пришли в восторг от такого образа любимца, но были и те, кто раскритиковал его внешний вид.



"Такой кудряшка миленький", "Талантливый музыкант, красивый мужчина! Я удивляюсь людям, которые пишут гадости", "Пупсик", "Автостопом с какой-то копны вылез", - писали укрианцы под постом.

Ранее мы сообщали, что Дан Балан откровенно высказался о своем романе с Тиной Кароль.

С момента совместного появления двух артистов на шоу «Голос країни» поклонники не перестают находить все новые доказательства их тайного романа.





В одном из интервью Балану пришлось ответить на вопрос о том, был ли их роман с Кароль реальным и стоит ли поклонникам ждать его продолжения. Впрочем, певец явно не хотел приоткрывать завесу тайны, поэтому его ответ был очень расплывчатым.

«Пусть это останется в книге. В книге, написанной рукой гения», - заявил Балан.





Напомним, что Тина Кароль показала топ соблазнительных образов в белом, кадры горячее огня: «Ауф, какая волчица…».

Как сообщала Politeka, Тина Кароль пикантными вырезами сразила наповал зрителей "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Кароль сделали замечание во время подготовки к "Танцям з зірками", реакция артистки удивила