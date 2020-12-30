Тина Кароль в красном платье с глубоким декольте устроила зажигательное выступление перед Даном Баланом

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц популярной украинской певицы появилось архивное видео с ее выступления в новогодней тематике.

Так, на кадрах можно увидеть, как звезда вдохновленно исполняет свой хит «Пупсик» с подтанцовкой в праздничных костюмах. Сама Кароль при этом одета в роскошное красное платье. Обтягивающий наряд с глубоким декольте и высоким разрезом на юбке идеально подчеркивает фигуру певицы.

А пока Кароль демонстрирует зажигательные танцы, ее выступлением в зале наслаждаются другие знаменитости. Среди них камера чаще всего останавливалась на молдавском певце Дане Балане, которому приписывают тайный роман с певицей. Артист явно в восторге от выступления, а когда его показывают на строчке «Люблю тебя», можно увидеть, что он восхищенно улыбается.

«Поднимаем себе новогоднее настроение», - говорится в подписи к видео.

Поклонники Кароль и Балана принялись бурно комментировать увиденное.

«НежДанчик в тему настроение подняли», «НеожиДАНно прекрасно», «Это всего лишь видео, а настроение поднято до небес, какой же прекрасный номер, а сколько с ним воспоминаний...», «Это видео правда подняло настроение», «Как же он все таки на нее смотрит», «теперь заряжена новогодним настроением на год вперёд», «Наши пупсики», «какая она здесь», «Неожиданно конечно», - пишут люди.

Напомним, Кароль случайно выдала тайные чувства к Балану, кадры закулисья: "Дан особенный...".

Как сообщала Politeka, судьба победителя "Голоса країни" из команды Кароль ошеломила украинцев: "Неужели никто не может ему помочь?".

Также Politeka писала, что Тина Кароль устроила переполох, посветив упругими «дарами природы» в одной майке: «Чистый балдеж».