Судьба победителя вокального проекта "Голос. Діти" (2015) и "Голос країни" (2020) 18-летнего Романа Сасанчина ошеломила украинцев

В Сети массово пишут слова поддержки парню, который был в команде Тины Кароль, и стал победителем проекта.

Но после финала не все пошло гладко. Парень устроился работать кассиром в супермаркете. Сасанчин признается, что ни капли не стыдится своей работы.

"Были и такие, которые подходили, снимали: "Вот до чего дожил победитель "Голоса країни". Я не знаю, мне в тот момент не было как-то стыдно или обидно за себя", - рассказал победитель «Голоса».

Поселился парень в Киеве в двухкомнатной квартире, которую получил в качестве главного приза за победу в вокальном проекте. Заехал парень в жилище без ремонта, в котором из мебели был только надувной матрас, небольшой столик и старый холодильник.

Но живет победитель «Голоса» не сам, а с возлюбленной Иванной. Пара стала жить вместе спустя несколько месяцев после знакомства. Вместе они занимаются и ремонтом жилища.

Украинцы прониклись историей талантливого парня.

«Работал кассиром? Это стыд? Работа уже стыд? Рома, мальчик, все у тебя будет хорошо! Ты - талантище, не стесняется простого труда. Такие и становятся звездами!», «Стыдно - Не работать, а работа всякая может быть», «Хорошие такие» Не боятся трудностей, все вместе, молодцы! Удачи Роме и Иванне во всем», «Парень из села, без образования и средств для своего продвижения в вокальной карьере. Талант и самородок, люди его обожают что доказали своими голосами в его пользу. Ну вот неужели никто не может ему помочь, та же Тина Кароль, и прочие наставники... очень жаль... ему сцена нужна, а не касса», «А куда ему спешить жениться», - пишут в Сети.

Напомним, победитель "Голосу країни" из команды Кароль устроился кассиром в супермаркет.

Как сообщала Politeka, победитель "Голоса країни" из команды Кароль работает кассиром и спит на надувном матрасе: "Вот до чего..."

Также Politeka писала, что жизнь суперфиналиста «Голоса країни» оказалась под угрозой: «Потерял управление и…»