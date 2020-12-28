Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась безупречной фигурой, представ перед фанатами в одной майке

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«Спектакль «Юбилейный альбом» слушай на…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кароль предстает перед камерой в одной майке, оголив «сладкие» места. При этом, но фоне играет новый трек знаменитости.

«Чистый балдеж», «прекрасно», «мать, вернись, мы скучаем за тобой», «самая лучшая», «мурашки», «нереальная, безумно скучаем», «лучшая», «Тина – ты просто космос», - пишут ее поклонники.

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Тина предстала в оригинальном черном наряде с разрезами. Она засветила стройную ножку в разрезе на ноге, и красивую зону декольте в необычном разрезе вверху платья. Волосы певицы были традиционно уложены волнами, а макияж привлекал взгляды поклонников.

Мария была одета в яркое красное платье с перьями. В руках красотка держала бокал с шампанским.

Напомним, что Тина Кароль получила по заслугам, неожиданное обращение певицы: "Больше ничего не умею...".

Как сообщала Politeka, Кароль отбросила стыд ради безумных экспериментов с имиджем: "От пикси-стрижки до прозрачных платьев".

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