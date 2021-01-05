Популярный молдавский артист Дан Балан в новом образе удивил фанатов естественностью и простотой
Несколько дней назад Дан Балан впервые за долгое время поделился новым кадром, поздравив фанатов с новым годом и подводя итоги уходящего 2020 года. Поклонники также решили поделиться фото со знаменитостью, которые он сам не публиковал на странице в Инстаграм.
На одном из таких кадров певец позировал в черном плаще и классической шляпе. Стоя с микрофоном в руках, молдавский певец тут же покорил сеть своей естественностью. По мнению поклонников, именно без сценичных постановочных образов и заранее прописанных реплик на шоу Дан выглядит идеально.
«Талантливый… простой и искренний. Настоящий!», - сказано в подписи под фото.
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Поклонники продолжили восхвалять образ артиста:
«Настоящий гуцул в шляпе, молодец🔥👍; Прекрасный, человечный, сердечный, статный и мужественный; Модный и офигенный Дан; мгновенно настроение поднимающий, короче любимый!!!; Красавец 🍾; Очень достойный молодой человек! Меня очень трогает доброе отношение Дана к фанатам,к зрителям.. и конечно адекват и отсутствие звездности! Трудяга! Умница!❤️👏».
До этого а сети показали, как певец Дан Балан выглядел в молодости, архивный снимок появился на фан-странице артиста в Instagram.
"Автостопом прямо к сердцу", - говорится в подписи к посту.
На опубликованном фото певца почти не узнать: кудрявые волосы и взгляд юнца только издали напоминал нынешнего красавца, который, если верить слухам, покорил Тину Кароль.
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