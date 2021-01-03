Популярная певица Тина Кароль восхитила красотой в кожаном наряде

Артистка показала новое фото на своей страничке в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

Тина Кароль стала одним из тренеров 11 сезона проекта «Голос країни». И пока зрители с нетерпением ждут, когда шоу уже начнут показывать, звезды подогревают интерес, как могут.

Так, Кароль показала фото, на котором запечатлена в судейском кресле.

Певица нарядилась в кожаную жилетку с пикантными вырезами на боках. и юбку светло-оливкового цвета. Образ дополнила такая же повязка на голову. Волосы она выровняла, а на лицо нанесла легкий макияж.

Кароль покорила серца поклонников в таком образе.

«Наша превосходная женщина!», «Лучший тренер», «Какая вы красавица!!!», «На русалку похожа», «Вот они, те глаза», «Вам больше 20 и не дашь🔥🔥🔥», «Взгляд кошечки», «Огонь, я горю», «Тина Григорьевна Глазогорящая», «Ну красотка же🥺💓❤ Восхищаюсь вашей красотой», «Синдром Дана Балана», «Почему вы такая восхитительная?», «Люблю Вас ❤️ Вам не нужен такой жёсткий фотошоп, Вы и так чудесная», «Девочка с картинки», - засыпали певицу комплиментами.

ОТметим, помимо Кароль тренерами в новом сезоне "Голоса" стала Надя Дорофеева, Монатик и Олег Винник. А вот Дан Балан тренировать украинских участников в этом сезоне не будет.

Напомним, Кароль поразила откровением о беременности, Осадчая выведала всю правду.

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