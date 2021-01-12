Неожиданное объединение молдавского исполнителя Дана Балана и украинской певицы Нади Дорофеевой обсуждают в Сети

Как передает Рoliteka.net, неожиданное заявление на фан-странице всколыхнуло Сеть.

«М1 2022 год — Дан Балан @danbalan и Надя Дорофеева @nadyadorofeeva презентовали дуэтную песню🖤 #данбалан #надядорофеева 📌 помечтаем? даже фильтр не захотелось накладывать», - говорится в сообщении.

Пост сопроводила совместное фото Балана и Дорофеевой. Певец позирует в полностью черном наряде, а Дорофеева – в белом платье с желтыми элементами. Такие разные, они как-будто дополняют друг друга.

Отметим, реакции на вероятность такого поворота были разными. Однако многих пользователей Сети такая перспектива порадовала.

«Кайф в чистом виде», «Надя Дорофеева, все для тебя», «О Боже», «К чему это...», - пишут в комментариях.

Тем временем, зрители «Голоса країни» ждут другого дуэта с Даном Баланом. Дело в том, что авторы проекта анонсировали возвращение на большую сцену известного дуэта, поставленного на паузу».

Многие предположили, что этом будет именно дуэт Дана с Тиной Кароль.

Напомним, умытая Дорофеева неожиданно показала, что обычно скрывает под слоем макияжа: секрет раскрыт.

Как сообщала Politeka, грустный Дан Балан ошеломил неожиданным образом, остались только глаза: «Как Кай из "Снежной Королевы"».

Также Politeka писала, что Дорофеева с внушительным декольте бесстыдно пофлиртовала с известным ведущим: "Приятно смотреть, когда..."