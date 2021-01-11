Украинская певица и экс-участница группы "Время и стекло", Надя Дорофеева снялась в новом выпуске шоу с Алексеем Дурневым

Несколько часов назад популярная артистка решила поделиться небольшим роликом, заснятым вместе с телеведущим Алексеем Дурневым, в шоу которого певица приняла участие. Надя смогла сразить поклонников не только стильным образом в черно-белой кофте, но еще и своими колкими ответами во время интервью.

Стоит отметить, что артисты уже не первый раз сотрудничают и снимаются вместе. При этом вне съемок звезды также проводят время вместе. А во время отдыха даже засветились на прогулке и отметили друг друга в Инстаграм. Новые кадры с кокетливой Надей тут же привлекли фанатов, которые обсудили новый выпуск и обратили внимание на внешность артистки, поедающей вкусную еду вместе с ведущим в рамках нового эфира.

"Еда Дурнева уже на YouTube !!! Срочненько смотрите ⚡️", - пишет Надя.

Фанаты ответили довольно быстро:

"Выпуск😍🔥; Идём смотреть🔥; Ого, бомба!🔥; Кайф смотреть ♥️; Выпуск пушка🔥Было интересно смотреть; Один вопрос: почему еврейский салатик без яйца ? 😂; Вау😍😍😍невероятно. Очень интересно ❤️После шоу пошла кушать😂; дорофеева, ты космос😂🔥; Я думал он уже на заводе пашет🙈🤣; Приятно смотреть когда человек ест,а не ковыряется брезгливо🎉; выпуск огонь как и ты❤️🔥".

Отметим, Надя отправилась на отдых со своим мужем, Владимиром Дантесом, в теплых краях пара провела насыщенные дни, встретив там и новый год. Красотка делится кадрами своего времяпрепровождения в Инстаграм.

Также Надя похвасталась стройной фигурой в легком костюмчике. Топик подпрыгнул, оголив ее упругий животик, а тонкую талию подчеркнула юбочка на высокой посадке.

Мини дало возможность рассмотреть стройные ножки знаменитости. Дорофеева решила показать, как выглядит без макияжа. Она растрепала волосы и приоткрыла губы, снимая себя на телефон.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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