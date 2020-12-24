На днях популярная украинская певица Наталья Могилевская выпустила новый клип на зажигательную песню

Артистка порадовала новой видеоработой, а песню сейчас активно продвигает "в массы", сообщает Politeka.net.

Звезда в этот раз записала в стори видео, да не одна, а в компании своей коллеги Нади Дорофеевой.

Обе артистки стали активно двигаться под песню Натальи "Натусик, залетай на шампусик". Могилевская была в белом костюме с пикантным вырезам, из которого едва ли не выпрыгивал бюст. Сверху артистка надела цветную шубку.

Надя была в черной рубашке с сеточкой внизу, благодаря которой был виден упругий животик. Она сделала себе несколько косичек и активно двигалась в танце, а также смеялась.

Обе артистки - просто настоящие искусительницы.

Кадры тут же разлетелись по фан-группам. Так, в фан-аккаунте Могилевской видео собрало за час более 400 просмотров. (Чтобы посмотреть, доскролльте вниз).

К сожалению, пока никто не прокомментировал увиденное.

Ранее мы писали, что Наталья Могилевская с 18-летним музыкантом Ki-Real в эффектных шубах ходят по отелю, веселятся и выпивают.

"Смотрел уже наш новогодний клип? Снимай видео в тикток под звук "Натусик", и попади в мои сториз! Обещаю постить как можно больше ваших видео. P.S. Это было в 5 утра, Спасибо Хилтону! Они были очень терпеливы", - написала певица.

Ранее сообщалось, что Наталья Могилевская позировала вместе с тренерским составом шоу "Лига Смеха". При этом Могилевская среди них выглядит наиболее счастливо и красиво, затмив собой даже Надю Дорофееву.

«Кто станет владельцем Зимнего кубка на «Лиге Смеха»? Узнай прямо сейчас…» - коротко говорится в сообщении.

Напомним, грудастая Могилевская в пиджаке с декольте окружила себя молодыми красавчиками: «Я познакомилась с…».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Наталья Могилевская в экстра-мини зажгла в окружении фигуристых подруг: «Это что-то новое, хочется…».

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