Популярная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила размером «души» в пиджаке с декольте

Как рассказывает Politeka, фотографиями знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Белый самолёт» - песня года! Спасибо премии «Музична платформа» за эту награду ❤️ Благодаря этой песне я познакомилась с @ulove.home . И подготовила вместе с ними для вас новогодний сюрприз», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Могилевская позирует рядом со своими фигуристыми подружками, демонстрируя аппетитные формы в декольте. На другой фотографии звезда в том же пиджаке, но сверху решила накинуть леопардовое пальто.

«Очень круто выглядишь», «пожар», «наша любимая Натусик», «Дааааа не слушайте тех людей которые говорят нет. Очень ждём», «вы лучшая», «сюрприз от вас – это лучший подарок на Новый год», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Наталья Могилевская впечатлила выходкой в окружении фигуристых подруг

«Премьера через 6 дней😳 ждёте? 🙂», - говорится в сообщении.

На ролике Могилевская позирует в окружении фигуристых подруг, с которыми выпивает шампанское. Красотка выбрала для «выхода в свет» леопардовое пальто и не только. На других кадрах знаменитость танцует в этом же прикиде в клубе.

Напомним, что Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом.

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская пленила своими "красотами" в сверкающем мини.

Также Politeka писала, что Могилевская стянула свитер и лишила дара речи.