Украинская певица Наташа Могилевская посветила формами в сверкающем наряде

Известная красотка, которая с недавних пор стала блондинкой, сверкнула формами возле зеркала, сообщает Politeka.net.

Наталья позировала в белом вязаном платье с блестками. Смелое декольте придавало образу пикантности.

Могилевская позировала у зеркала, надевая на ухо объемную сережку. Ее глаза были подчеркнуты темными тенями, а губы - розовой помадой.

В посте певица рассказала, что было время, когда она сама себе шила костюмы и сама готовилась к выступлению. Однако сегодняшние артисты не проходят через это.

"Я считаю, что артисты, которые сегодня проходят через телевизионные проекты, в которых большая команда делает все за них, иногда остаются беспомощными в экстренных ситуациях.

Каждый артист должен уметь сам себя подготовить к выступлению🙂

Друзья, коллеги, мои ученики, настоящий руководитель тот, кто прошел от простого водителя до министра автотранспорта.

В эту схему я верю больше всего, она самая надежная😌", - написала Могилевская.

За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"На стиле", "Я со всем согласен. И совет тоже хороший. Вы всегда эго говорите. "Для пения,пения не достаточно". И артист должен себя подготовить сам. Учится самому. Если ни кого не будет рядом", "Золотые слова. Только вот почему-то многие хотят сразу быть министрами автотранспорта😉", "Наташенька вы просто красавица ❤️", "👍согласна на все 💯", "Умничка, Восхищаюсь!❤️❤️❤️", "ваааааау шикарна красива, и, как всегда, невероятна 😍😍😍", "Это схема не для Украины" ,- написали пользователи сети.

Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".

Как сообщала Politeka, Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом: "Любила начинать день с бокала..."

Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавца: "так получилось, что...".