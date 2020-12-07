Украинская певица Наташа Могилевская посветила формами в сверкающем наряде
Известная красотка, которая с недавних пор стала блондинкой, сверкнула формами возле зеркала, сообщает Politeka.net.
Наталья позировала в белом вязаном платье с блестками. Смелое декольте придавало образу пикантности.
Могилевская позировала у зеркала, надевая на ухо объемную сережку. Ее глаза были подчеркнуты темными тенями, а губы - розовой помадой.
В посте певица рассказала, что было время, когда она сама себе шила костюмы и сама готовилась к выступлению. Однако сегодняшние артисты не проходят через это.
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"Я считаю, что артисты, которые сегодня проходят через телевизионные проекты, в которых большая команда делает все за них, иногда остаются беспомощными в экстренных ситуациях.
Каждый артист должен уметь сам себя подготовить к выступлению🙂
Друзья, коллеги, мои ученики, настоящий руководитель тот, кто прошел от простого водителя до министра автотранспорта.
В эту схему я верю больше всего, она самая надежная😌", - написала Могилевская.
За два часа пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.
"На стиле", "Я со всем согласен. И совет тоже хороший. Вы всегда эго говорите. "Для пения,пения не достаточно". И артист должен себя подготовить сам. Учится самому. Если ни кого не будет рядом", "Золотые слова. Только вот почему-то многие хотят сразу быть министрами автотранспорта😉", "Наташенька вы просто красавица ❤️", "👍согласна на все 💯", "Умничка, Восхищаюсь!❤️❤️❤️", "ваааааау шикарна красива, и, как всегда, невероятна 😍😍😍", "Это схема не для Украины" ,- написали пользователи сети.
Напомним, поцелуй Могилевской со своим старым учителем вызвал скандал, кадры дерзости: "Наташа, не играй с дьяволом".
Как сообщала Politeka, Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом: "Любила начинать день с бокала..."
Также Politeka писала, что раскованная Могилевская в кожаном костюме бросилась в объятия молодого красавца: "так получилось, что...".