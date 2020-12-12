Популярная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила выходкой в окружении фигуристых подруг

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Премьера через 6 дней😳 ждёте? 🙂», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном ролике Могилевская позирует в окружении фигуристых подруг, с которыми выпивает шампанское. Красотка выбрала для «выхода в свет» леопардовое пальто и не только. На других кадрах знаменитость танцует в этом же прикиде в клубе.

«Это будет бомба», «Это что-то новое, хочется слушать и слушать», «Натусик, хочется поскорее за ценить этот шедевр😍», «почему мне это очень сильно напомнило Мадонну мьюзик?», «Это что то нереально крутое🔥 Очень ждём», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что украинская певица Наташа Могилевская впечатлила смелыми образами в новом клипе

Наталья была одета в наряд с очень глубоким декольте. Рядом с Натальей стояли две девушки – обладательницы впечатляющих форм. На них были серебристые платья. Сверху они набросили белый мех, который сделал образ еще роскошнее.

Напомним, что Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом.

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская пленила своими "красотами" в сверкающем мини.

Также Politeka писала, что Могилевская стянула свитер и лишила дара речи.