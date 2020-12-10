Украинская певица Наташа Могилевская впечатлила смелыми образами в новом клипе

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором она рядом с пышногрудыми красотками смотрела в камеру, вероятно, изучая отснятый материал.

Наталья была одета в наряд с очень глубоким декольте. Рядом с Натальей стояли две девушки – обладательницы впечатляющих форм. На них были серебристые платья. Сверху они набросили белый мех, который сделал образ еще роскошнее.

«Угадайте в комментариях, что происходит на видео. Что мы делаем? Снимаем? Выступаем?», - заинтриговала поклонников звезда.

За час видео посмотрели более 16 тысяч раз. В комментариях поклонники стали гадать, где находится Могилевская, а также делать ей комплименты.

«23 часа снимали клип. Уверенна это будет огонь», «Вы блестите», «Снимаете что-то интересное», «Класс, Натусик, ждём крутой трек. Натусик едет на тусу», «Думаю что снимаете новый клип. Очень ждём новый хит», «Классные девчонки», «снимаете клип к новой песне, по этому видео и вашим шикарным образам понятно, что это будет бомба-ракета», - пишут люди.

Как известно, Могилевская в последнее время активно штурмует шоу-бизнес.

Напомним, что Могилевская перешла на воду из монастыря и сделала признание о своем прошлом: "Любила начинать день с бокала...".

Как сообщала Politeka, Наталья Могилевская пленила своими "красотами" в сверкающем мини: "Каждый артист должен...".

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