Украинская певица Наташа Могилевская впечатлила смелыми образами в новом клипе
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором она рядом с пышногрудыми красотками смотрела в камеру, вероятно, изучая отснятый материал.
Наталья была одета в наряд с очень глубоким декольте. Рядом с Натальей стояли две девушки – обладательницы впечатляющих форм. На них были серебристые платья. Сверху они набросили белый мех, который сделал образ еще роскошнее.
«Угадайте в комментариях, что происходит на видео. Что мы делаем? Снимаем? Выступаем?», - заинтриговала поклонников звезда.
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За час видео посмотрели более 16 тысяч раз. В комментариях поклонники стали гадать, где находится Могилевская, а также делать ей комплименты.
«23 часа снимали клип. Уверенна это будет огонь», «Вы блестите», «Снимаете что-то интересное», «Класс, Натусик, ждём крутой трек. Натусик едет на тусу», «Думаю что снимаете новый клип. Очень ждём новый хит», «Классные девчонки», «снимаете клип к новой песне, по этому видео и вашим шикарным образам понятно, что это будет бомба-ракета», - пишут люди.
Как известно, Могилевская в последнее время активно штурмует шоу-бизнес.
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