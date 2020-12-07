Українська співачка Наташа Могилевська посвітила формами у блискучому вбранні

Відома красуня, яка віднедавна стала блондинкою, блиснула формами біля дзеркала, повідомляє Politeka.net.

Наталя позувала в білій в'язаній сукні з блискітками. Сміливе декольте надавало образу пікантності.

Могилевська позувала біля дзеркала, надягаючи на вухо об'ємну сережку. Її очі були підкреслені темними тінями, а губи-рожевою помадою.

У пості співачка розповіла, що був час, коли вона сама собі шила костюми і сама готувалася до виступу. Однак сьогоднішні артисти не проходять через це.

"Я вважаю що артисти, які сьогодні проходять через телевізійні проекти, в яких велика команда робить все за них, іноді залишаються безпорадними в екстрених ситуаціях.

Кожен артист повинен вміти сам себе підготувати до виступу🙂

Друзі, колеги, мої учні, справжній керівник той, хто пройшов від простого водія до міністра автотранспорту.

У цю схему я вірю найбільше, вона найнадійніша", - написала Могилевська.

За дві години пост зібрав понад 5000 лайків і багато коментарів.

"На стилі", " Я з усім згоден. І порада теж хороша. Ви завжди її говорите. "Для співу, співу не достатньо". І артист повинен себе підготувати сам. Вчитися самому. Якщо ні кого не буде поруч", " золоті слова. Тільки ось чомусь багато хто хоче відразу бути міністрами автотранспорту😉", " Наталочко, ви просто красуня ❤️", " згодна на всі 💯", " розумничка, захоплююся!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "ваааааау шикарна красива, і, як завжди, неймовірна😍 😍 😍", "Це схема не для України", - написали користувачі мережі.

Нагадавши, поцілунок Могилевської зі своїм старим учителем викликав скандал, кадри зухвалості:"Наташа, не грай з дияволом".

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