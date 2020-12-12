Популярная украинская певица Наталья Могилевская затмила коллегу по цеху Надю Дорофееву, выбрав для популярного шоу слишком красивый наряд
Как рассказывает Politeka, соответствующее фото было опубликовано на странице «1+1» в Instagram.
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Уточним, что на опубликованной фотографии видно тренерский состав шоу. При этом Могилевская среди них выглядит наиболее счастливо и красиво, затмив собой даже Надю Дорофееву.
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«Наташа, видно, заряженная на позитив. Круто получилась», «это пожар», «Действительно смешные номера. Ткачь кстати тоже красава, смешно выдает в шоу», «вот это эмоции, я понимаю», - пишут пользователи сети.
Как сообщалось до этого, украинская певица Наталья Могилевская нежно поздравила коллегу по цеху Надю Дорофееву с началом сольной карьеры
«Надя, искренне поздравляю тебя с началом сольной карьеры! Ты проделала большой путь, и вложила много усилий, чтобы прийти к этому! Верю в тебя, в твоё начинание, и в твой успех», - говорится в сообщении.
Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций.
Как сообщала Politeka, выпившая Дорофеева без лифчика пустилась в пляс на глазах у Брежневой и Потапа.
Также Politeka писала, что блондинка Надя Дорофеева из "Время и Стекло" показала, на что способна без Позитива.