Популярная украинская певица Наталья Могилевская затмила коллегу по цеху Надю Дорофееву, выбрав для популярного шоу слишком красивый наряд

Как рассказывает Politeka, соответствующее фото было опубликовано на странице «1+1» в Instagram.

«Кто станет владельцем Зимнего кубка на «Лиге Смеха»? Узнай прямо сейчас…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии видно тренерский состав шоу. При этом Могилевская среди них выглядит наиболее счастливо и красиво, затмив собой даже Надю Дорофееву.

«Наташа, видно, заряженная на позитив. Круто получилась», «это пожар», «Действительно смешные номера. Ткачь кстати тоже красава, смешно выдает в шоу», «вот это эмоции, я понимаю», - пишут пользователи сети.

Как сообщалось до этого, украинская певица Наталья Могилевская нежно поздравила коллегу по цеху Надю Дорофееву с началом сольной карьеры

«Надя, искренне поздравляю тебя с началом сольной карьеры! Ты проделала большой путь, и вложила много усилий, чтобы прийти к этому! Верю в тебя, в твоё начинание, и в твой успех», - говорится в сообщении.

Напомним, Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций.

Как сообщала Politeka, выпившая Дорофеева без лифчика пустилась в пляс на глазах у Брежневой и Потапа.

Также Politeka писала, что блондинка Надя Дорофеева из "Время и Стекло" показала, на что способна без Позитива.