Экс-солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева устроила переполох выступлением со своей новой песней

Не так давно Надя представила свою первую сольную песню «Горит», клип на которую вызвал немалый ажиотаж в сети. Девушка не только попробовала что-то новое и сменила стиль, но также речь зашла и о ее имидже в целом.

Так, Надя решила поэкспериментировать с нарядами и выбрала довольно откровенные комбинезоны, юбки и кофточки с вырезами. Поклонники в свою очередь решили поделиться подборкой в видео – вырезками из съемок с лучшими, по их мнению, образами знаменитости.

Как можно заметить, стройная звезда не стала скромничать и подчеркнула подтянутую фигуру должным образом. Волосы при этом девушка укладывать не стала, также как и наносить слишком вызывающий макияж.

Вот что пишут в сети:

«Шикарная 🤤; Гетеросексуальность потеряна; какая крашиха ❤️🔥🤤; не думала что увижу её здесь 🤤; крашиха с детства😫; Шикарная😍; а кто обложку выбирал?🌝; Клааасс 🔥;Ее укладка 💔; ну что ты за шедевр сделал; Шикарная 🤤».

Также Надя показала, как они с мужем певцом Владимиром Дантесом весело проводят время на курорте на Бали.

Судя по всему, парочка шумно встретила новый 2021-й год - праздник удался на славу. На одном из кадров Дорофеева в шлеме оседлала "железного коня". Юбка при этом предательски соскользнула, оголив ножки. Певица заняла пассажирское место, а вот водителем, тоже в шлеме, судя по отметке на фото, оказался ее супруг.

Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике.

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