Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила выходкой, устроив игрища с подругами и мужем Владимиром Дантесом

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.

«В этом году, на удивление, есть много поводов выпить бокальчик игристого», - говорится в сообщении.

Так, певица рассказала, что сумело достичь многих вершин в этом году. Среди них:

✔️наконееец стартовал мой сольный проект DOROFEEVA

✔️трек gorit возглавил iTunes и главный чарт Apple Music Украина и удерживался 21 день на первом месте, а я стала первым украинским артистом — лидером чарта в этом году

✔️на клипе уже больше 12 млн просмотров

✔️а трек — на 3-м месте в украинском Shazam и на 81-м в мировом

✔️тааак много ваших реакций в сторис и TikTok

✔️друзья рядом, и настроение отличное

На опубликованных кадрах Дорофеева с бокалом в руке и с мужем игриво развлекаются на камеру, улыбаясь под различные истории. Фанаты знаменитости поспешили поздравить Дорофееву и ее супруга с новым годом, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.

Как сообщалось до этого, украинская певица Надя Дорофеева огорошила поклонников, показавшись в мини-платье и с бокалом в руках.

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