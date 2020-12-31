Популярная украинская певица Надя Дорофеева впечатлила выходкой, устроив игрища с подругами и мужем Владимиром Дантесом
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице звезды в Instagram.
«В этом году, на удивление, есть много поводов выпить бокальчик игристого», - говорится в сообщении.
Так, певица рассказала, что сумело достичь многих вершин в этом году. Среди них:
Мишина из "Холостячки" выставила чемоданы и призналась, что происходит у них с Эллертом: "Дорогие мои..."
Тина Кароль удивила жестким ответом на претензии Поляковой: "Не дай бог услышать, что на твоем концерте..."
Кароль в образе роковой дивы устроила бесконтрольный соблазн перед мужчинами: "Как смотрят друг на друга..."
"Спасибо тебе за всё": оборвалась жизнь легендарного певца, его песни напевали миллионы украинцев
В Харькове грузовик переехал мужчину, момент попал на видео: "находился в слепой зоне"
✔️наконееец стартовал мой сольный проект DOROFEEVA
✔️трек gorit возглавил iTunes и главный чарт Apple Music Украина и удерживался 21 день на первом месте, а я стала первым украинским артистом — лидером чарта в этом году
✔️на клипе уже больше 12 млн просмотров
✔️а трек — на 3-м месте в украинском Shazam и на 81-м в мировом
✔️тааак много ваших реакций в сторис и TikTok
✔️друзья рядом, и настроение отличное
На опубликованных кадрах Дорофеева с бокалом в руке и с мужем игриво развлекаются на камеру, улыбаясь под различные истории. Фанаты знаменитости поспешили поздравить Дорофееву и ее супруга с новым годом, о чем свидетельствует происходящее в комментариях.
Как сообщалось до этого, украинская певица Надя Дорофеева огорошила поклонников, показавшись в мини-платье и с бокалом в руках.
Напомним, Дорофеева в "сеточке" дерзко расставила ноги, обратившись к публике, Никитюк поддержала
А еще Politeka сообщала, что красотка-двойник Дорофеевой взбудоражила фантазии сочным лакомством, Потап будет в восторге
Также Politeka писала, что Могилевская и Дорофеева устроили "жару" в соблазнительных нарядах