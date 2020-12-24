У популярной певицы Надежды Дорофеевой появилась девушка-двойник, которая удивила аппетитным видом
Россиянка Виктория, которая ведет блог в соцсети "Инстаграм" под ником tory_meelis, выложила очередной фото в образе украинской исполнительницы, сообщает Politeka.net. Красотка позировала в комнате с большим куском спелого арбуза в руках, она приоткрыла пухлые губы, готовясь откусить красную мякоть.
Вика сделала себе прическу, с которой ранее ходила Дорофеева: волосы собраны на затылке и каскадом падают на плечи. Вдобавок, красотка не поскупилась на тени, тушь и другие косметические средства, чтобы стать как две капли воды похожей на известную артистку.
Пользователи соцсети удивились сходству двух красавиц и засыпали Викторию приятными комментариями под фото:
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"Боже, что за чудо😍, почему я хочу оказаться там вместо арбуза с Викой"; "Ты очень красивая! 💕🤤А ты знаешь что на тебя подписан Потап и Лёша из Время и Стекло?"; "Викуля бомба, честно говоря"; "Почему я вижу Надю? 😀😍"; "Откуда арбуз🍉!?)😻"; "Где ты нашла зимой арбуз?))"; "Дааааааа... Лето не помешало бы....классное время.....".
Стоит отметить, что продюсер Потап действительно заметил Викторию еще летом, когда запустил флешмоб в честь своей песни "Чика Бамбони". Он признал, что блогера можно легко перепутать с настоящей Надеждой Дорофеевой.
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