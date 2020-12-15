Девушка-блогер поразила сходством с украинской певицей Надеждой Дорофеевой, которая недавно выпустила первый сольный трек

Красотка пользуется похожей внешностью и часто выкладывает пародии на 30-летнюю артистку в социальных сетях под ником Vika Meelis, передает Politeka.net. На этот раз она спела с Дорофеевой "дуэтом" песню "Gorit" (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

Автор использовала видео самой певицы, на котором она исполнила свой нашумевший хит. Вика подобрала похожую ветровку на молнии и кольца-сережки с крестом, сделала себе прическу с хвостиками, как у кумира, нанесла подобный макияж. Став почти полной копией Нади Дорофеевой, блогер повторила ее движения под песню.

"Для тех кто просил, сняла дуэт в ТТ. Успевайте, сохраняйте, репостите... Скоро удалю", - пообещала автор в соцсети.

Пользователи оценили старания блогерши и засыпали ее приятными комментариями, не забыв и об оригинале:

"Вы две красотки люблю вас, девочки"; "Продюсер думает"; "Ты красивая! Но красивей она, пусть даже может больше, а может и ты)"; "Вика не хочу на тебя наговаривать но ты повторяешься образы Нади. Вопрос: зачем? Реально я против тебя ничего не имею ты жалуешься что Надя тебя не замечает потому что ты просто повторяешь за ней в тебе должно быть что-то своё а не повторять за другими не в обиду!!"; "Чего,а мне нравится, круто!!! Вообще дуэтом нужно а реальности спеть!!!"; "Капец похожа на Дорофееву )".

Ранее девушку заметил даже продюсер Дорофеевой Алексей Потапенко (Потап). Рэпер запустил флешмоб в честь своего трека "Сhica bamboni" и призвал поклонников постить видео танца под соответствующим хэштегом, а когда заметил работу Вики, то даже опубликовал ее на своей странице в "Инстаграм".

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