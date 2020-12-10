Популярная украинская певица Надя Дорофеева соблазнила поклонников, исполнив зажигательный танец на камеру

Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Ребят, я в кайфе от всех ваших видосов в тик-ток! Благодарю , смотрю радуюсь и напоминаю, что сейчас идёт конкурс на лучший кавер и лучший танец на песню «gorit», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Дорофеева в облегающем наряде, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе. Вместе с тем знаменитость элегантно двигается, что привело в восторг ее мужскую часть поклонников.

«Чистый кайф», «это пожар», «нереальный и красивый образ», «обалденная», «круто», «супер выглядишь», «богиня», «ты мне снишься уже по ночам», «огненная красотка», «осторожно, огненная Надежда», «восхищаюсь своей фигурой», - пишут они.

Как мы рассказывали до этого, экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева разгорячила "вкусным" образом

Надя позировала в черно-белом платье, зона декольте которого достойна кисти художника. Соблазнительный вырез с близкого ракурса не заметит разве что слепой.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".