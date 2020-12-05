Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева разгорячила "вкусным" образом

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц 30-летней звезды в Инстаграм опубликовано свежее фото, на котором певица предстала в вызывающем наряде.

Надя позировала в черно-белом платье, зона декольте которого достойна кисти художника. Соблазнительный вырез с близкого ракурса не заметит разве что слепой.

Игривая Дорофеева с двумя высокими хвостиками сделала селфи на телефон, стрельнув глазками, окаймленными "пушистыми" ресничками.

"Как вам образ @nadyadorofeeva? Поставим ♥️?", - подписал фото автор поста.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"Класс❤️"

"Шикарный⚡"

"Супер😍"

"Шик, блеск💖"

"класный чехол и я думаю все же заметили что Надя прицепила 1 страз там где яблоко откушеное? 😂🙂♥️❤️"

"я целовал тебя во снах среди берез..."

Ранее мы сообщали, Дорофеева выставила в соцсети кадры, на которых предстала в сценическом образе для финала шоу "Танці з зірками". Артистка была в черном топе, смахивающем на бюстгальтер, и ультракоротких шортиках, которые, скорее, можно назвать трусами. Брутальный лук дополнили ошейник с кулоном в виде сердца, ремешки под грудью и на поясе, а также два хвостика.

"Капец, Надька!!! 🤯"; "Дорофеева бьёт рекорды 😇"; "У тебя такая красивая фигура🤤🔥";"Пусть горит моя душа! 🤩🤩🤩💫"; "очень пошло"; "Взорвала паркет 😍"; "Музыканты у тебя такие красивые😂😍"; "Плохая девочка🔥", - отреагировали пользователи.

Также мы писали, что Надя очаровала луком в пушистой белой кофточке, "подпрыгнувшей" на талии, и черной мини-юбке. Девушка повернулась к камере спиной, будоража фантазию.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".