Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева, которая недавно громко начала сольную карьеру, свела с ума жарким образом
Как сообщает Politeka.net, на одной из страничек в Инстаграм появилось видео, на котором игривая Дорофеева танцевала в роскошном наряде. Как известно, Надя любит пикантные стильные вещи с вырезами в необычных местах. В этот раз красотка была одета в концертные трусы, к которым были прикреплены штанины. Пикантности образу добавляли хвосты на голове у певицы.
«А может навсегда», - подписали видео авторы фан-аккаунта.
За короткое время пост посмотрели почти 80 тысяч человек. В комментариях были как комплименты, так и негативные комментарии. Некоторые посчитали, что Дорофеева копирует стиль Насти Каменских.
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«Ла Ла ла ла... у меня в голове пустота…ла ла ла», «Офигенно», «Ужас и бред», «Почему одевается как Настя Каменских? Образ этот приелся уже! А остальное всё супер)», «Забрала одежду у Каменских», «Во заклинило», «У Нади свой образ, с ним никто не сравнится из шоу бизнеса. Завидуйте тихо, такой как Дорофеева Надя и в подмётки никто не идёт. Обладать такой харизмой, красотой, отличным голосом, без фонограммы, умом не каждому дано», - пишут пользователи сети.
Напомним, что томная Дорофеева эффектно изогнулась на камеру, лишив мужчин спокойствия: «Чистый кайф».
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