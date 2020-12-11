Екс-солістка групи " Время и Стекло" Надя Дорофєєва розповіла про свої враження від прожитих подій за цей рік

Не так давно зірка презентувала свою першу сольну пісню, а також кліп, який сприйняли в мережі досить бурхливо. Тепер же артистка вирішила розповісти про важливі події, які в цілому пройшли для неї в цьому році.

Позуючи у вільній чорній толстовці перед дзеркалом, Надя розпустила волосся і показала також легкий макіяж з акцентом на рожеві губи. У підписі ж дівчина зазначила, що зараз проходять останні дні 2020 року і у неї немає однозначного «фу» або «о, кайф то який цей рік» вражень цього разу.

"Було так багато всього ... різного, страшного, небезпечного, хвилюючого, з нальотами панічних атак)) але при цьому - скільки любові, затишку, друзів, нових можливостей і музики!! Я так рада, що була можливість нарешті попрацювати над альбомом , складати і купатися в своїх муках творчості ) так хочу, щоб ви це все почули швидше 🙏 але це вже в 2021-му😎», –написала Надя.

Ось що відповіли шанувальники, розділившись в думках: хтось похвалив зірку, хтось розгледів на обличчі нібито нове тату, а хтось захопився новими піснями Наді.

"тут ідеально підходить англійська пісня з матами 😌; ми так чекаємо почути альбом що немає терпіння 😝♥️🔥; Просто складний рік, але спасибі що живі і здорові🙌; огидний рік, але в ньому було щось хороше. Сподіваюся наступний буде приголомшливим⚡; так нормальний рік) і ти не применшуй😉; рік дуже цікавий😂 👍; 🤗неймовірні очі⚡; перезавантаження⚡️; у неї тату на обличчі?)??; Стільки грошей в цьому році втрачено, просто капееееец; 2020 точно горить, догорає😂 😍».

Також раніше дівчина влаштувала гаряче випробування для" тіктокерів": Надя постала перед камерою в білій сорочці, під якою був короткий топ-бюстгальтер, і сірих легінсах.

Артистка розстебнула кілька гудзиків і провела перед собою дзеркальним екраном, ніби "рентгеном", на якому показала себе вже не в такому цнотливому прикиді. На екрані Дорофєєва була в зухвалому ультракороткому ТОПі з ременями і шортиках, які швидше нагадують труси, чорного кольору. Ніби ангел і демон билися за Надю.

В кінці стає зрозуміло, що другий переміг. Дорофєєва в зухвалому образі повернулася до камери спиною, блиснувши пружним "горішком".

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва змусила глядачів "Танців з зірками" горіти в передчутті: "Хочу скоріше...".

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва здалася на публіці в ліфчику і трусах, натовп завила: "дуже пішло".