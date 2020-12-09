Реальная внешность экс-солистки группы "Время и Стекло" Нади Дорофеевой стала предметом горячих споров в Сети

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страничек 30-летней звезды в Инстаграм опубликован любопытный фотоколлаж, где певица представлена в накрашенном виде и без макияжа.

В частности, красотке "вытерли" глаза и губы: яркости Надя, конечно, лишилась, но зато проявилась женская нежность, натуральность и некая загадочность.

На всех кадрах Дорофеева предстала в золотистой рубашке, с собранными сзади волосами.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Смело...но такой красоте можно))) люблю❤️"

"Какие щёчки)))"

"без макияжа даже лучше"

"я и не заметил отличия"

"Без косметики (ужас"

Ранее мы сообщали, в Сети показали фото Нади в вызывающем наряде. Звезда делала селфи, будучи в черно-белом платье, зона декольте которого достойна кисти художника. А соблазнительный вырез может поднять градус.

Дорофеева с двумя милыми высокими хвостиками игриво посмотрела в камеру.

"Как вам образ @nadyadorofeeva? Поставим ♥️?", - подписал фото автор поста.

"Класс❤️"; "Шикарный⚡"; "Супер😍"; "Шик, блеск💖"; "класный чехол и я думаю все же заметили что Надя прицепила 1 страз там где яблоко откушеное? 😂🙂♥️❤️", - комментировали пользователи.

Кроме того, мы писали, что муж Дорофеевой певец Владимир Дантес эпатировал публику неожиданной выходкой. Появилось видео, в котором он подходит к чьим-то ногам, закинутым на спинку стула, и делает вид, будто пытается их облизать. Судя по всему, ноги принадлежат самой Наде, которую выходка мужа изрядно насмешила.

«Фуууу, о боже мой», - произносит певица за кадром.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".