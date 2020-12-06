Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала забавную выходку своего мужа, музыканта Владимира Дантеса

На днях пара артистов приняла участие в новой фотосессии. Как пишет Politeka.net, в Сториз Дорофеева показала, как ее супруг беспредельничал за кадром.

Так, на коротком видео, которым поделилась Надя, можно увидеть, как Дантес подходит к чьим-то ногам, судя по всему, закинутым на спинку стула, и делает вид, будто пытается их облизать. При этом, ноги обуты в массивные ботинки, однако певца это совсем не смущает. Судя по всему, ноги принадлежат самой Наде, которую выходка мужа изрядно насмешила.

«Фуууу, о боже мой», - произносит певица за кадром.

На самом видео Дорофеева коротко написала: «Извращенец».

Стоит отметить, что несмотря на свои легкомысленные действия, Дантес был при полном параде. Певец был одет в строгий костюм, что сделало кадры еще более забавными.

Ранее мы писали, что Надя показала кадры веселой вечеринки с шампанским.

Так, на странице Дорофеевой появилось атмосферное видео, на котором компания друзей, среди которых много представителей украинского шоу-бизнеса, а также супруг Дорофеевой певец Владимир Дантес весело проводят время за бокалом шампанского.

Дорофеева выглядит очень стильно - на ней лаконичное черное платье и высокие черные сапоги. Образ дополнил макияж с традиционно красными губами.

Напомним, подвыпившая Дорофеева не сдержала страсти и устроила публичные нежности с Дантесом.

Как сообщала Politeka, томная Дорофеева виртуозно довела до экстаза опасным декольте, Дантесу повезло.

Также Politeka писала, что раздетый муж Нади Дорофеевой Дантес окончательно избавился от комплексов, фото достижений.