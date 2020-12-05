Муж украинской артистки Нади Дорофеевой, певец и блогер Владимир Дантес, показал себя в интересном образе
Артист признался, что не любит фото, на которых парни показывают торс, передает Politeka.net. При этом на выложенном снимке Дантес предстал именно в таком образе - в одних джинсах.
Певец позировал, хвастаясь своим подкаченных телом с татуировками. Образ дополнила плечевая кобура с пистолетом.
"Ненавижу, когда выставляют парни фотки на торсе.
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Это часто слышали от меня все мои друзья. Я искренне не понимал этого «хвастовства».
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- Зачем они занимаются самолюбованием? Ой, да он дрыщ! А этот жирный!", - написал Владимир.
Артист подчеркнул, что виной всему осуждение общества. Однако нужно полюбить себя.
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"Стоит тебе взять себя в руки, привести себя в порядок (в соответсвии с твоей системой координат), привести в порядок быт, как ты начинаешь замечать труд/смелость/мнение людей вокруг. Ты начинаешь гордиться, любить, переживать даже за незнакомых тебе ЧЕЛОВЕКОВ😂", - написал Дантес.
Артист поделился с подписчиками о том, что уже немного привел себя в порядок и теперь запрещает критиковать людей.
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"На очереди быт/работа/отношение к людям и т.д. Поэтому осуждаю каждый плохой комментарий под любыми фотками всех людей😂", - добавил блогер.
За 14 часов пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.
"Хейтеры - рабы!!!", "Буся♥️", "Холодно?", "Я уже вижу эти заголовки", "Надеюсь, наведение порядков не предполагает смену пола. Хотя основа есть", "Фууууу, какой классный!!!", "Снова этот ужас!!!", "почему тебе можно показывать **ськи, а мне нет😭", - написали пользователи сети.
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