Популярная украинская певица и экс-солистка группы " Время и Стекло" Надя Дорофеева показала кадры веселой вечеринки с шампанским

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Дорофеевой в соцсети.

Так, на странице Дорофеевой появилось атмосферное видео, на котором компания друзей, среди которых много представителей украинского шоу-бизнеса, а также супруг Дорофеевой певец Владимир Дантес весело проводят время за бокалом шампанского.

Компания веселится, танцует и обнимается, чем передает очень теплое дружеское настроение. Дорофеева выглядит очень стильно - на ней лаконичное черное платье и высокие черные сапоги. Образ дополнил макияж с традиционно красными губами.

"Взяли праздничное настроение в свои руки", - написала она под видео.

Также в видео есть трогательные кадры, где Дантес и Дорофеева целуются.

"Все бокалы мартини поднять!", "Побольше видео с Вовой!", "Глаза счастливые", "Такие милые", "Мартини этот год сделал", "Атмосферно", "Воу, Надя, у меня теперь новогоднее настроение", "Как красиво", "Ой, какие вы красивые", "Праздник приближается", "Очень мило", - пишут в комментариях.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танцев со звездами" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа завыла: "очень пошло".