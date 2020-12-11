Экс-солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева рассказала о своих впечатлениях от прожитых событий за этот год

Не так давно звезда презентовала свою первую сольную песню, а также клип, который восприняли в сети достаточно бурно. Теперь же артистка решила рассказать о важных событиях, которые в целом прошли для нее в этом году.

Позируя в свободной черной толстовке перед зеркалом, Надя распустила волосы и показала также легкий макияж с акцентом на розовые губы. В подписи же девушка отметила, что сейчас проходят последние дни 2020 года и у нее нет однозначного «фу» или «о, кайф то какой этот год» впечатлений в этот раз.

«Было так много всего ... разного , страшного, опасного, волнительного, с налетами панических атак))но при этом - сколько любви , уюта , друзей, новых возможностей и МУЗЫКИ!! Я так рада, что была возможность наконец-то поработать над альбомом, сочинять и купаться в своих муках творчества ) Так хочу , чтоб вы это всё услышали скорее 🙏 Но это уже в 2021 –ом 😎», - написала Надя.

Вот что ответили поклонники, разделившись во мнениях: кто-то похвалил звезду, кто-то разглядель на лице якобы новое тату, а кто-то восхитился новыми песнями Нади.

«тут идеально подходит английская песня с матами 😌; Мы так ждём услышать альбом что нет терпения 😝♥️🔥; Просто сложный год,но спасибо что живы и здоровы🙌; Отвратительный год, но в нем было что то хорошее. Надеюсь следующий будет потрясающим💥💕; Да нормальный год) и ты не преуменьшай😉; Год очень интересный😂👍; 🤗невероятные глазки😊🌹; Перезагрузка ⚡️; У нее тату на лице?)??; Столько денег в этом году потеряно, просто капееееец; 2020 точно горит, догорает😂😍».

Также ранее девушка устроила горячее испытание для "тиктокеров": Надя предстала перед камерой в белой рубашке, под которой был короткий топ-бюстгальтер, и серых леггинсах.

Артистка расстегнула несколько пуговок и провела перед собой зеркальным экраном, будто "рентгеном", на котором показала себя уже не в столь целомудренном прикиде. На экране Дорофеева была в дерзком ультракоротком топе с ремнями и шортиках, которые скорее напоминают трусы, черного цвета. Будто ангел и демон сражались за Надю.

В конце становится понятно, что второй победил. Дорофеева в вызывающем образе повернулась к камере спиной, блеснув упругим "орешком".

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".