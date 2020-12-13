Відома співачка Надя Дорофєєва показала себе в незвичайному образі

На кадрах Надя сидить у чорній міні-сукні сиділа кріслі. Красуня перебувала біля курочки, яка стояла поруч на стільці. Волосся у Дорофєєва були розпущеними, а образ красуня доповнила яскравим макіяжем. На інших кадрах зірка вже позувала разом з двома чоловіками, один з яких Позитив. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Добрий вечір. Придатний рік вже дуже скоро!",- написав адміністратор.

Повідомлялося, що екс-солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася милим фото з президентом України Володимиром Зеленським.

Одягнувшись в коротку сукню Дорофєєва взяла Зеленського під руку, а Володимир Олександрович не встояв перед красою співачки і обдарував її променистою посмішкою.

Ми писали, що Надя Дорофєєва після виступу у фіналі «Танців з зірками» показала себе за лаштунками і поділилася своїми враженнями.

Надя розповіла, що поставила всім парам 10-ки, але хотіла поставити ще більше, так її вразило їх працьовитість.

«Who run the world? GIRLS!! Девіз вчорашнього фіналу»Танців з зірками". Вчора всім парам я ставила 10 - ки, але хотілося ставити вище, тому що пройти цей проект і опинитися у фіналі-вкрай важко фізично і психологічно. Вітаю всіх з грандіозним фіналом!!",- написала співачка.

Нагадаємо, Дорофєєва перед дзеркалом похвалилася новим іміджем, спантеличивши пікантною деталлю

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